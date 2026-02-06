Девять автомобилей, которые перестанут продавать в США с 2026 года

Автомобильный рынок США готовится к значительным изменениям: в 2026 году с него уйдут как минимум девять моделей от различных брендов, пишет volna.media. Причины их исчезновения зависят от низкого спроса и морального устаревания до смены корпоративной стратегии и технических проблем.

Среди уходящих моделей — кроссовер Acura RDX, который завершит свой жизненный цикл. Компания работает над гибридной заменой, но ее анонс ожидается не ранее чем через два года.

Минивэн Chrysler Pacifica Hybrid будет снят с производства после почти десяти лет выпуска из-за изменения приоритетов бренда. Компактный кроссовер Dodge Hornet покинет рынок всего спустя три года после дебюта, так как продажи в объеме менее 40 тыс. экземпляров были признаны недостаточными.

Наиболее скандальной причиной стала участь гибридных внедорожников Jeep Grand Cherokee 4xe и Jeep Wrangler 4xe. Их производство будет остановлено после масштабных отзывов в 2025 году, вызванных проблемами с силовой установкой, которые затронули свыше 300 тыс. автомобилей.

Люксовое купе Lexus LC также прекратит существование, никогда не отличаясь высокими продажами. Бренд Karma заменит модель Revero на новинку Gyesera в рамках плана по перезапуску.

Компания Tesla планирует прекратить выпуск одной из версий флагманского седана Model S, частично переориентировав завод во Фримонте на производство гуманоидных роботов Optimus. Кроссовер Model X будет снят с конвейера как морально устаревший.

Ранее стало известно, какие подводные камни скрывают продавцы китайских автомобилей.