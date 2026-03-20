Автосервисы покидают Москву и переезжают в область

Небольшие автосервисы и шиномонтажные мастерские постепенно покидают жилые районы Москвы и переносят бизнес в Подмосковье. Основные причины — рост аренды, дефицит подходящих помещений и усиление конкуренции. Об этом пишет « КоммерсантЪ ».

Малые техцентры и шиномонтажки все чаще переносят работу за пределы Москвы. В столице становится сложно найти подходящие помещения, а стоимость аренды продолжает расти. Дополнительно давление оказывает активная застройка бывших промзон жилыми комплексами, где раньше размещались сервисы.

По словам участников рынка, закрытий пока немного, но тенденция усиливается. Небольшим компаниям трудно конкурировать за площади, особенно с учетом высоких затрат. Крупные сервисы также испытывают нагрузку из-за больших помещений и высоких арендных платежей.

Ситуацию осложняют и другие факторы: рост налогов, удорожание расходных материалов и увеличение затрат на персонал. На этом фоне цены на услуги автосервисов за прошлый год заметно выросли — почти на треть. Новые корректировки возможны после анализа финансовых результатов в ближайшие месяцы.

Эксперты отмечают, что шиномонтажные мастерские чувствуют себя стабильнее благодаря сезонному спросу. В то же время полноценные автосервисы сталкиваются с более сложной экономикой: им требуется больше сотрудников и постоянные закупки. В несезонные месяцы спрос заметно падает, что усиливает давление на бизнес.

Чаще всего рынок покидают независимые небольшие точки с низким потоком клиентов. Некоторые сокращают персонал и ждут роста спроса весной.

При этом в целом рынок автосервисных услуг продолжает расти. По итогам прошлого года его объем достиг рекордных значений. Основной причиной остается старение автопарка, из-за чего владельцы машин чаще обращаются за ремонтом и обслуживанием.

