Санавиация Подмосковья выполнила почти 100 вылетов с начала года

С начала 2026 года вертолеты санитарной авиации Подмосковья совершили около 100 вылетов, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что воздушные бригады задействуются в сложных ситуациях, когда требуется срочная доставка пациентов в больницы, несмотря на загруженность дорог или удаленность медицинских учреждений. Один из трех санавиационных вертолетов используется для транспортировки детей в специализированный Центр Рошаля.

Вертолеты санавиации региона предназначены для оказания экстренной помощи пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной перевозки пациентов. Система «Ночной старт» позволяет выполнять вылеты и в темное время суток.

Авиамедицинские бригады формируются из опытных специалистов: врачей-анестезиологов-реаниматологов и фельдшеров территориального центра медицины катастроф, что обеспечивает оперативное оказание помощи на месте и безопасную транспортировку пострадавших и больных в медицинские учреждения.

Благодаря этому режиму работы санавиация Подмосковья способна сокращать время доставки пациентов и повышать эффективность экстренной медицинской помощи в регионе.

