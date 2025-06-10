Кремль: Путин выступит на ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Форум пройдет с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Москве. Основная пленарная сессия, в которой примет участие глава государства, запланирована на 20 июня.

На вопрос о том, кто станет модератором дискуссии с участием Путина, представитель Кремля не ответил. В этом году форум станет площадкой для новых форматов обсуждений и интересных решений, отметил Песков.

Основной темой ПМЭФ станет тема общих ценностей, заложенных в основу роста многополярного мира. В Кремле подчеркнули, что она отражает актуальные вызовы глобальной экономики и международных отношений, а также подчеркнет важность единства и устойчивого развития в условиях перемен.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин одобрил стратегию развития ВМФ России до 2050 года.