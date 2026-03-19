АвтоВАЗ отказался от «безвтыковых» поршней в своих двигателях

АвтоВАЗ принял решение пересмотреть конструкцию своих двигателей и отказаться от так называемых «безвтыковых» поршней, пишет портал «110km.ru». Эти поршни были введены в конструкцию моторов, чтобы защитить двигатель от повреждений в случае обрыва ремня газораспределительного механизма. Однако, как показала практика, такое решение имело и обратную сторону.

«Безвтыковые» поршни оказались дороже в производстве и, что важнее, снижали мощность двигателя. Из-за особых выемок в днище поршня степень сжатия была ниже, а сами выемки со временем накапливали кокс. Это приводило к детонации и, в конечном счете, сокращало ресурс мотора.

Новые поршни, которые придут на смену, имеют гладкую форму. Это позволит повысить степень сжатия, а значит, и мощность. Кроме того, улучшится топливная экономичность. Само производство и последующее обслуживание таких двигателей станет дешевле.

Отказ от «безвтыковых» поршней знаменует смену приоритетов в российском автопроме. Вместо пассивной защиты от последствий обрыва ремня завод делает ставку на мощность, экономичность и снижение затрат.

Эксперты отмечают, что в ближайшие годы можно ожидать появления новых моторов, разработанных с учетом накопленного опыта и нацеленных на повышение конкурентоспособности.

