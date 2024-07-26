АвтоВАЗ приостановит выпуск автомобилей на три недели

Российская автомобилестроительная компания «АВТОВАЗ» остановит выпуск автомобилей на три недели. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что такое решение связано со сформированным запасов автомобилей с учетом корпоративного отпуска. В течение указанного срока на предприятии и в дочерних компаниях проведут работу по модернизации, ремонту и обслуживанию оборудования. Также будут улучшены условия труда сотрудников, говорится в сообщении.

Подчеркивается, что для быстрого запуска и дальнейшей бесперебойной работы предприятия планируется сформировать задел автокомпонентов.

По результатам первых шести месяцев 2024 года АвтоВАЗ произвел 235,8 тысяч автомобилей, что на 73% превышает показатель за тот же период прошлого года. Наиболее популярной моделью на предприятии остается Lada Granta, с объемом производства 110,8 тысяч автомобилей, что на 37,4% больше, чем в прошлом году. На втором месте по количеству выпуска находится Lada Vesta, составившая 68,3 тысячи машин, что соответствует увеличению в 3,5 раза.

23 июля АвтоВАЗ сообщил о начале программы по продаже подержанных автомобилей, получившей название Restart. Эта инициатива включает в себя сертификацию подержанных автомобилей Lada и других марок, создание онлайн-маркетплейса, а также предложение кредитных и страховых услуг.

Ранее мы сообщали, что в Воскресенке на местном предприятии появятся 100 новых рабочих мест.