АвтоВАЗ в кризисе: падение спроса на авто вынудило компанию уменьшить объемы

Из-за переполненных складов и падения спроса на автомобили, АвтоВАЗ незаметно сокращает объемы производства. Руководство рассматривает вариант временной остановки деятельности завода в Тольятти.

Как сообщил телеграм-канал Mash, отменены дополнительные смены, что привело к снижению выпуска продукции. В связи с этим обсуждается вопрос о целесообразности дальнейшей работы тольяттинского производства. Часть сотрудников неофициально предупреждена о вероятном «отдыхе» в мае.

Зарплаты останутся прежними, но рассматривается возможность уменьшения премиальных выплат, поскольку они зависят от выполнения производственного плана. Снижение доходов ощутят те, кто зарабатывал на переработках. Увольнения пока не планируются.

Выходом из ситуации может стать государственная поддержка и обязательные закупки (например, для служб такси). Это поможет АвтоВАЗу укрепить позиции в условиях растущей конкуренции. Ранее глава компании активно выступал за увеличение утилизационного сбора.

В марте 2025 года продажи LADA упали на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Руководитель АвтоВАЗа объясняет это высокой ключевой ставкой ЦБ, ужесточением условий кредитования и демпингом со стороны остатков импортных автомобилей, ввезенных в 2024 году.

Представители компании сообщили Mash, что планов по остановке производства или снижению скорости конвейера нет. Текущая ситуация позволяет поддерживать финансовую стабильность предприятия.

Ранее компания «АвтоВАЗ» объявила о выводе на российский рынок новой марки коммерческого транспорта под названием SKM.