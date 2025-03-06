АвтоВАЗ решил запустить бренд коммерческого транспорта SKM

Компания АвтоВАЗ объявила о выводе на российский рынок новой марки коммерческого транспорта под названием SKM, предварительная информация о которой появилась в январе 2025 года.

Представители компании заявили, что автомобили SKM будут позиционироваться между Lada Largus и «ГАЗелью». Более подробная информация о характеристиках будет представлена позже.

На данный момент АвтоВАЗ подчеркивает, что SKM характеризуются небольшими размерами, современным оборудованием и удобством при погрузочно-разгрузочных работах.

В начале года, представляя новый бренд, руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов отметил успешный опыт диверсификации брендов у китайских производителей. Тогда же стало известно о планах АвтоВАЗа по развитию продаж коммерческого транспорта с использованием лизинговой компании «Евразия авто финанс», созданной при участии автопроизводителя. Вероятнее всего, в основе SKM лежат китайские автомобили. Информация о месте сборки пока не разглашается.

Ранее сообщалось, что самые популярные иномарки в России за три года подорожали на 42%.