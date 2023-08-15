Автозаправочную станцию планируют реконструировать в Павловском Посаде

Застройщик ООО «Татнефть-АЗС-Запад» планирует реконструировать автозаправочную станцию № 164, расположенную на территории деревни Кузнецы городского округа Павловский Посад. Об этом сообщили в региональном Минжилполитики.

Ожидается, что обновленная АЗС будет предназначена для заправки легкового и грузового автотранспорта следующими видами топлива: Аи-98, Аи-95, Аи-92, дт, дт-Танеко, Ad Bluе, сжиженный углеводородный газ, компримированный природный газ.

Здесь также появится возможность зарядить электромобиль и получить сервисное обслуживание. Всего разместят 8 топливораздаточных колонок, модульную заправочную станцию Ad Blue и электрозарядную станцию мощностью 150кВТ. Кроме того, на территории АЗС обустроят операторную и кафе общей площадью более двухсот квадратных метров.

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