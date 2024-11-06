Axios: США шокированы решением Нетаньяху уволить министра обороны Галанта

Администрация действующего президента США Джо Байдена пришла в замешательство и была крайне удивлена решением премьера Израиля Биньямина Нетаньяху отправить в отставку министра обороны страны Йоава Галанта, пишет со ссылкой на источник в Белом доме журналист портала Axios Барак Равид.

В минувший вторник, 5 ноября, Нетаньяху подписал указ об увольнении со своего поста Галанта с формулировкой «из-за нехватки доверия». Также израильский премьер посетовал на невозможности продолжать военную кампанию в секторе Газа и в соседнем Ливане в прежнем ключе. На смену Галанта назначили теперь уже бывшего министра иностранных дел страны Исраэля Каца.

«Администрация Байдена „глубоко обеспокоена“ после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье уволил своего министра обороны. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома», — говорится в материале Axios.

Также уже стало известно, что увольнение Галанта мгновенно спровоцировало в Тель-Авиве начались протесты простых израильтян, которые недовольны таким решением премьера Нетаньяху.

Ранее Израиль заявил об уничтожении всего стратегического оборонного потенциала Ирана.