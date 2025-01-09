Азербайджан временно перестал поставлять свой газ в Болгарию

В Болгарию на некоторое время перестал поступать газ из Азербайджана. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление газораспределительной компании «Булгаргаз ЕАД».

Поставка была прекращена 7 января. Основанием для этого стали некие технические причины.

«Соответствующее уведомление о временном прекращении поставок по долгосрочному контракту с Азербайджаном было получено 6 января. Ожидается, что поставки будут восстановлены с 11 января», — указали болгарские представители.

В организации также отметили, что приостановка поставок не повлияла на цены на газ в регионе, а также не привела к дополнительным затратам на закуп сырья. Тем не менее, это является очередным подтверждением того, что поставки газа надо диверсифицировать для большей надежности в случае каких-либо технических неполадок.

Ранее премьер Словакии Фицо заявил в адрес Зеленского, что его страна начнет накладывать вето на решения Евросоюза отправить какую-либо помощь на Украину. Такое будет делаться за то, что украинские власти прекратили транзит газа из РФ через свою территорию. Это привело к заметному подорожанию голубого топлива в Европе.