Багажные системы планируют производить в подмосковных Мытищах

Здание цеха в составе производственного комплекса группы компаний «Багажные системы» планируют возвести в городском округе Мытищи. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что застройщиком данного объекта выступит ООО «Багажник РУ», а общий размер инвестиций составит порядка двадцати двух миллионов рублей.

В ходе первой очереди строительства комплекса по производству автомобильных багажных систем для легковых автомобилей будет построено здание цеха металлообработки комплектующих деталей. В помещении установят необходимое оборудование: фрезеровальные и лазерные станки, холодный и горячий прессы.

Также запланировано возвести административную часть, склад и логистический комплекс, что позволит увеличить общую площадь всего предприятия до восьми тысяч квадратных метров. Строительство производственного комплекса создаст двести тридцать новых рабочих мест в муниципалитете.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Мытищи, где обсудил местными предпринимателями как лучше развивать места, куда приходят отдыхать жители.