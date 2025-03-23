Байден разрешил нефтяной корпорации Chevron обойти санкции

Об этом со ссылкой на документы сообщает агентство Bloomberg.

Администрация экс-президента США Джо Байдена решила обойти санкции и разрешила нефтяной корпорации Chevron перевести правительству Венесуэлы сотни миллионов долларов.

В ноябре 2022 года к генеральной лицензии Минфина США было оформлено секретное дополнение, согласно которому Chevron разрешили проводить определенные финансовые операции в Венесуэле, однако были запрещены выплаты налогов, роялти и дивидендов правительству Николаса Мадуро.

Но компания проводила платежи под видом выплат для «продолжения бизнеса».

В 2023 году Chevron задекларировала перед властями Венесуэлы налоговые обязательства на сумму около $300 млн. Тогда конгрессмен-республиканец Мария Эльвира Саласар призвала отозвать у компании лицензию.

Когда к власти пришел Трамп, соглашение аннулировали.

Chevron получила распоряжение свернуть в течение месяца все совместные проекты с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.

Минфин США никак не прокомментировал данную ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что Трамп обвинил Байдена в том, что тот забыл о застрявших на орбите астронавтах.