Трамп обвинил Байдена в том, что тот забыл о застрявших на орбите астронавтах

Президент США Дональд Трамп заявил, что от предыдущего главы Белого дома Байдена досталась проблема возвращения с Международной космической станции двух американских астронавтов. Прежняя администрация просто «забыла» о них. Свою точку зрения лидер Соединенных штатов изложил в соцсети Truth Social.

Трамп утверждает, что астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс, надолго застрявшие на МКС, вернутся на Землю 18 марта. Вместе с ними домой отправятся Ник Хейг и космонавт из РФ Алексей Горбунов.

«После восьми долгих месяцев полета, который должен был продлиться восемь дней, время наконец пришло. Я с нетерпением жду встречи», — указал он.

Трамп добавил, что унаследовал решение проблемы возвращения Уилмора и Уильямса от Байдена и его команды, которые «позорно забыли» про них, так как сочли этот эпизод крайне неприятным и постарались о нем не вспоминать.

Уильямс и Уилмор отправились в космос на космическом корабле Starliner 5. Это произошло 5 июня. Затем на корабле были выявлены технические неполадки, и ему пришлось возвращаться на Землю в беспилотном режиме. Только в декабре стало известно, что их заберет с орбиты Crew-10, который отправится в космос не ранее марта 2025 года.