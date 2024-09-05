Бакальчук объявила о появлении услуг на Wildberries

«Сейчас через какое-то время, да, можно было сказать, что мы стали маркетплейсом, потому что, помимо тех товаров, которые размещены в наших складских комплексах, мы стали предоставлять площадку для любого продавца услуг или товаров — пока что только товаров, в ближайшее время будут еще и услуги. Был период, когда я согласилась с тем, что мы являемся маркетплейсом»,— сказала Бакальчук.

Она также подчеркнула, что Wildberries является цифровой платформой, которая обеспечивает гармоничное взаимодействие всех участников и учитывает их интересы.

В июне 2024 года Wildberries объявил о слиянии с ГК Russ. Компании создали совместное предприятие РВБ, в котором 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз», а 35% — ООО «Стинн» (владельцы которого братья Леван и Роберт Мирзояны из ГК Russ). Владислав Бакальчук, муж Татьяны, публично выразил несогласие с этой сделкой.

Ранее экономист Костиков пояснил, возможно ли очередное повышение ключевой ставки Банка России.