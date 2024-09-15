Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB

Пока еще супруг основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав подал заявку на регистрацию нового товарного знака RWB. В беседе с РИА Новости он пояснил свои действия стремлением не допустить смены названия ООО «РВБ».

Отмечается, что юристы уже подали соответствующую заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

«По моей информации, временщики Мирзояны в ближайшее время попытаются переименовать РВБ в RWB. Я намерен не допустить этого», — заявил бизнесмен.

Бакальчук подчеркнул, что собирается защищать интересы своего бизнеса, своей семьи «всеми законными способами».

Ранее сообщалось, что основательница Wildberries и ее муж не явились в суд по делу о разводе.

Напомним, Татьяна Бакальчук обратилась в суд с иском в конце июня, однако первоначально дело не было принято к производству из-за отсутствия необходимых документов. После предоставления всех запрашиваемых бумаг суд назначил слушание.