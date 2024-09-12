Основательница Wildberries и ее муж не явились в суд по делу о разводе

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее муж Владислав не явились в Савеловский суд Москвы на слушание по делу о разводе, сообщило РИА Новости.

В четверг, 12 сентября, в суде прошла беседа по данному делу. Стороны отправили только своих адвокатов, не присутствуя лично.

Заседание проходило в закрытом режиме, и журналистам не разрешили даже сделать официальные снимки.

Продолжительность встречи составила менее 15 минут. Представители Татьяны не стали давать комментариев, а адвокат Владислава указала, что суд продолжит разбирательство 16 октября, когда состоятся предварительные слушания.

Татьяна Бакальчук обратилась в суд с иском в конце июня, однако первоначально дело не было принято к производству из-за отсутствия необходимых документов. После предоставления всех запрашиваемых бумаг суд назначил слушание.

Ранее профайлер Давыдов дал оценку роли Владислава Бакальчука в бизнесе жены.