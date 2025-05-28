Балашиха подписала соглашение со вторым китайским городом-побратимом

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров и заместитель магистрата Народного правительства уезда Гуань Чжан Ци подписали соглашение об установлении побратимских отношений между подмосковным городом и уездом Гуаньсянь китайского города Ляочэн провинции Шаньдун. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках соглашения стороны обменяются опытом и будут развивать взаимодействия в промышленности, науке, технике и других сферах.

«Уверен, что партнерство с уездом Гуаньсянь города Ляочэн (провинция Шаньдун) принесет пользу жителям обеих территорий, укрепит дружественные связи между нашими странами и откроет новые горизонты для совместных проектов», — сказал Юров.

В рамках развития отношений между городами в 2024 году председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов подписал меморандум о намерениях по установлению дружественных связей в Китае. Заместитель главы Балашихи Ирина Шведова отметила, что в ходе поездки они посетили промышленные парки, экологически ориентированные производства, текстильные и сельскохозяйственные предприятия.

В ходе визита в Балашиху китайская делегация посетила парк «Пехорка», а также предприятия производителя бытовой химии и средств гигиены «Коттон Клаб» и фармацевтическую компанию «Ретиноиды».

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