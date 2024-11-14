«Балтика» покупает крупнейшие пивные заводы Чувашии и Татарстана: сделка оценивается почти в 3 млрд руб.

Пивоваренная компания «Балтика» решила приобрести крупнейшие предприятия, выпускающие пиво, в Чувашии и Татарстане. По этому поводу уже ведутся переговоры. Такие данные появились у издания «Ведомости».

«Балтика» стремится купить заводы компании «Букет Чувашии», которые находятся в Чувашской Республике. В Татарстане ее привлекают предприятия от фирмы «Булгарпиво». Акции первой сейчас оцениваются в 2 млрд руб., а активы татарской компании — в 700 млн руб. Таким образом, общий размер сделки может достичь почти 3 млрд руб.

Эксперты указывают, что на данный момент на долю фирмы «Балтика» и без того приходится порядка четверти всего выпускаемого в России пива. А в случае покупки таких крупных объектов она еще больше повысит свою долю на рынке РФ.

Ранее сообщалось, что «Балтика» сумела получить право на бренд пива Zatecky Gus. Это произошло после того, как Carlsberg Group по итогам ухода из России утратило право на бренд, и он был передан в доверительное управление Госимущества. Перерегистрация торговой марки никак не повлияла на потребителя.