Российская компания «Балтика» получила права на бренд пива Zatecky Gus, ранее принадлежащий компании Garfio Czech Republic s.r.o., зарегистрированной в чешском городе Жатец. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Отмечается, что этот шаг стал возможен после передачи бренда в управление Росимущества на фоне конфликта с Carlsberg Group.

По словам представителей «Балтики», перерегистрация Zatecky Gus не повлияет на потребителей, так как марка не была ассоциирована с Чехией. Переход прав на бренд был охарактеризован как формальность, минимально затрагивающая производственный процесс.

Согласно правовым нормам, в России отсутствуют ограничения на передачу прав на бренды из «недружественных стран», если их стоимость не превышает 15 млн руб. Юрист компании Forward Legal Людмила Лукьянова подтвердила, что данная сделка не нарушает действующее законодательство.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что завод по сборке телевизоров Philips и Sony в Ленобласти остановил работу.