Бананы официально вошли в список сельскохозяйственной продукции России

Правительство России включило бананы в список сельскохозяйственной продукции. Этот шаг был закреплен соответствующим документом, опубликованным на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, теперь бананы считаются частью ассортимента, который должен производится и перерабатываться российскими сельскохозяйственными товаропроизводителями и научными организациями.

Инициатива по выращиванию бананов в России получила поддержку на федеральном уровне. В марте 2025 года министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков заявил, что бананы необходимо внести в перечень сельскохозяйственных культур страны.

Кроме того, губернатор региона Владимир Владимиров заявил, что первые ставропольские бананы можно ожидать на российском рынке к 2027 году.

Накануне министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут предложила выращивать бананы в тепличных условиях. С такой инициативой она выступила после поездки в Казахстан, где в таких же условиях выращивают этот фрукт.

Ранее врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен назвала фрукты, которые опасны при сахарном диабете.