Банк БРИКС может выпустить единую цифровую валюту объединения
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Новый банк развития, учрежденный странами-членами БРИКС, может стать эмитентом единой цифровой валюты, проинформировал руководитель отдела валютной политики корпорации Trace Finance Эвандро Касиану.
Как передает телеканал CNN Brasil, учреждение единой цифровой валюты сейчас активно обсуждается кулуарно представителями объединения. При этом сам процесс создания займет пару-тройку лет и будет вводится поэтапно.
«Единая цифровая валюта блока возможна, если банк БРИКС выпустит её и станет её регулятором», — говорится в публикации.
Ранее МИД Венесуэлы заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС.