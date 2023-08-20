Банк БРИКС может выпустить единую цифровую валюту объединения

Как передает телеканал CNN Brasil, учреждение единой цифровой валюты сейчас активно обсуждается кулуарно представителями объединения. При этом сам процесс создания займет пару-тройку лет и будет вводится поэтапно.

«Единая цифровая валюта блока возможна, если банк БРИКС выпустит её и станет её регулятором», — говорится в публикации.

Ранее МИД Венесуэлы заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС.