Банк ДОМ.РФ и Самолет Банк подписали соглашение о запуске технологий, упрощающих перевод рассрочки в ипотеку

Банк ДОМ.РФ и Самолет Банк договорились о сотрудничестве при внедрении современных технологий в процессы оформления ипотеки, в том числе при переводе договоров рассрочки в ипотеку. Соответствующее соглашение было подписано на форуме FINOPOLIS 2025, сообщили в пресс-службе Группы «Самолет».

В подписании документа приняли участие вице-президент по розничным продажам Банка ДОМ.РФ Дмитрий Калиничев и председатель правления Самолет Банка Кирилл Варенцов. Стороны будут заключать договоры купли-продажи закладных и разрабатывать технологии, которые упростят перевод договоров рассрочки в ипотеку. Этому будут способствовать развитие технологического партнерства и экспертная поддержка между компаниями.

«Партнерство с Самолет Банком – это не просто развитие цифровых сервисов, мы задаем новые ориентиры для всей отрасли и формируем стандарты, которые будут определять рынок в ближайшие годы. Сегодня, когда рассрочка стала одним их актуальных инструментов покупки жилья, мы видим свою задачу в том, чтобы максимально упростить и ускорить их перевод в ипотеку», – отметил Дмитрий Калиничев.

Банк ДОМ.РФ запустил перевод договоров рассрочки в ипотеку в июне 2025 года. Услуга доступна как по льготной, так и по рыночной ипотеке. Клиенты могут оплатить первоначальный взнос за счет платежей, переведенных на счет эскроу в рамках договора рассрочки.

«Совместные технологические решения с Банком ДОМ.РФ позволят значительно упростить для застройщиков и покупателей жилья процесс перевода рассрочки в ипотеку, сделав его максимально быстрым и комфортным», — отметил председатель правления Самолет Банка Кирилл Варенцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.