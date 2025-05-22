Банк Грузии ввел лимиты на покупки для граждан РФ

В пресс-службе Банка Грузии сообщили ТАСС, что ограничения, введенные для граждан РФ, использующих карты этого банка для приобретения товаров дороже €300, обусловлены необходимостью соблюдения международных санкционных требований.

Представители банка подчеркнули, что Банк Грузии всегда придерживался и продолжает придерживаться санкций, введенных Соединенными Штатами, Европейским Союзом и Великобританией.

Ранее РБК сообщало, что Bank of Georgia, один из крупнейших грузинских банков, с 21 мая ввел лимиты для российских клиентов на оплату предметов роскоши дороже €300 (или эквивалентной суммы в долларах США или фунтах стерлингов) в магазинах премиум-класса по всему миру.

По данным издания, данное ограничение связано с санкциями ЕС, введенными против России в 2022 году, которые запрещают поставки в РФ автомобилей и предметов роскоши стоимостью более €300.

Ранее сообщалось, что Украина может перейти на евро в качестве базовой валюты для гривны.