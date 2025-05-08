Reuters: Украина может перейти на евро в качестве базовой валюты для гривны

Андрей Пышный, руководитель Национального банка Украины, сообщил, что Киев рассматривает возможность использования евро в качестве основной валюты для гривны вместо доллара США.

По информации агентства Reuters, это решение было принято в условиях, когда мировая торговля становится все более фрагментированной, а связи Украины с Европой укрепляются.

«Эта работа сложная и требует качественной, разносторонней подготовки», — отметил глава украинского Нацбанка.

По мнению Пышного, операции с долларом по-прежнему доминируют на всех участках валютного рынка, но в большинстве секторов доля операций в евро увеличивается, хотя и «незначительно».

Ранее сообщалось, что Украинский центробанк (НБУ) прекращает практику определения официального обменного курса гривны по отношению к российскому рублю. Нововведение начало действовать с 31 марта 2025 года.