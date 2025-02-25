SHOT: ЦБ не может запретить банкам принимать доллары старого образца

Центробанк не имеет полномочий для введения запрета на операции с долларами старых выпусков в банковских учреждениях и обменных пунктах, сообщил телеграм-каналу SHOT источник в регуляторе.

Источник пояснил, что Центральный банк придерживается позиции, согласно которой доллар США не является законным платежным средством на территории Российской Федерации и, соответственно, не может диктовать правила относительно оборота банкнот различных годов эмиссии.

Трудности, с которыми сталкиваются банки в обеспечении новыми долларовыми купюрами, объясняются изменениями в структуре туристических потоков. Раньше основной объем наличной валюты поступал в банки от туристов, продающих свои доллары.

Депутат Госдумы Никита Чаплин, представляющий комитет по бюджету и налогам, подчеркнул, что срок действия у доллара не ограничен, поэтому банки должны осуществлять покупку и продажу наличной валюты любого образца по единому курсу.

Также на фоне новостей о переговорах между Россией и США, прошедших в Эр-Рияде, курс доллара упал до отметки 85 руб., что является минимальным значением с июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что у владельцев старых долларов в РФ начались проблемы с обменом.