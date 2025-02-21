В Госдуме рассказали о рисках для владельцев старых долларов

У владельцев долларовых купюр старого образца могут быть проблемы с их использованием. Такое предупреждение сделал Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку. Его мнение привела «Лента.ру».

По утверждению парламентария, осенью прошлого года начались проблемы у многих владельцев долларовых купюр, выпущенных до 2013 года. В ряде стран с туристов требуют деньги нового образца, а старые доллары обменивают по заметно более худшему курсу. Такие же проблемы наблюдаются и внутри России. Далеко не все банки готовы принимать старые купюры, поскольку такое право дано им Центробанком.

«Это не проблема Центрального банка, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто», — указал депутат.

Аксаков добавил, что, судя по всему, все проблемы идут из Соединенных Штатов, которые являются эмитентами доллара и устанавливают правила на этот счет на всем рынке.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово скупать доллары в обменных курсах после того, как курс валюты заметно снизился. В обменниках страны наблюдаются большие очереди. Ажиотаж начался с самого утра 20 февраля, при этом курс в обменных пунктах оказывается выше, чем официальный курс Банка России.