Банк России перешел к жесткой денежно-кредитной политике

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о переходе к жесткой денежно-кредитной политике. Об этом она заявила в ходе своего выступления в Государственной думе РФ, передает ТАСС.

По словам Набиуллиной, этот шаг является вынужденной мерой в условиях новой экономической ситуации, с которой столкнулась страна.

Банк России повысил ключевую процентную ставку на 2 процентных пункта, установив ее на уровне 21% годовых. Регулятор отметил, что это решение принято с целью сдерживания инфляции и стабилизации финансовой системы.

Набиуллина также добавила, что в дальнейшем возможно очередное повышение ставки на ближайшем заседании совета директоров регулятора.

Ранее сообщалось, что российские банки снизили максимальную ставку по вкладам. Как отметили в ЦБ России, во второй половине октября максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках страны снизилась с 19,78% до 19,66%.