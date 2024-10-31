Российские банки снизили максимальную ставку по вкладам

Во второй половине октября максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках страны снизилась с 19,78% до 19,66%. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка РФ.

Снижение данного показателя зафиксировано впервые с марта 2024 года. Последние полгода максимальные ставки по банковским вкладам в РФ росли, как и ключевая ставка ЦБ РФ.

25 октября стало известно, что регулятор в очередной раз повысил ставку, причем сразу на 200 базисных пунктов, с 19% до 21% годовых. Данное решение эксперты ЦБ РФ объяснили уровнем инфляции, который оказался выше прогнозируемого. В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность ускорился до 9,8% в пересчете на год.

Ранее эксперт Зубец пояснил необходимость повышения ключевой ставки Центробанка РФ.