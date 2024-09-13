Банк России повысил ключевую ставку до 19%

В пятницу, 13 сентября, совет директоров Банка России решил увеличить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 19% годовых, сообщили в ЦБ.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — говорится в заявлении.

Банк России не исключает возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на следующем заседании.

Прогнозируется, что в 2025 году благодаря текущей денежно-кредитной политике годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% и стабилизируется на уровне 4%.

В августе текущего года сезонно скорректированный прирост цен составил 7,6% в годовом выражении. Аналогичный показатель базовой инфляции находился на уровне 7,7% в годовом выражении. Эти значения ниже, чем средние уровни II квартала 2024 года, но выше средних значений за I квартал 2024 года.

По состоянию на 9 сентября годовая инфляция составила 9,0%, после 9,1% в августе. В целом инфляционное давление остается высоким и не показывает тенденцию к снижению.

Ранее сообщалось, что цены на золото установили исторический рекорд.