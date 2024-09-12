Цены на золото установили исторический рекорд

Цены на золото снова «побили» исторический рекорд. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные нью-йоркской биржи Comex.

Стало известно, что цены на драгоценный метал буквально обновили исторический рекорд на торгах 12 сентября. По данным на 17 часов по московскому времени стоимость декабрьского фьючерса составила $2576,90, цена выросла на $31,20.

Напомним, что последний раз цена золота обновляла исторический рекорд 20 августа. Ранее сообщалось, что на конференции по восстановлению Украины произошел сильнейший скандал. Бывший приближенный Зеленского заявил, что необходимо приступать к переговорам на условиях России.