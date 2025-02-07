ЦБ назвал сроки выпуска обновленной купюры в 1 тыс. руб.
ЦБ: обновленная купюра номиналом 1 тыс. руб. войдет в оборот к концу 2025 года
Фото: [Медиасток.рф]
Банк России представит обновленную банкноту номиналом 1 тыс. руб. в конце 2025 года.
Центральный банк России готовит к выпуску обновленную тысячерублевую банкноту. После споров вокруг предыдущего дизайна с изображением Казанского кремля регулятор решил полностью переработать оформление купюры.
По информации из официального телеграм-канала ЦБ, новая банкнота поступит в обращение в конце 2025 года. Для создания обновленного дизайна было разработано 40 различных вариантов изображений, из которых отобрали 25 финальных эскизов.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Национальном центре «Россия» пояснила, что символы на денежных знаках должны объединять общество, а не становиться поводом для разногласий. Именно поэтому было принято решение о полной переработке дизайна и проведении онлайн-голосования для выбора новых символов.
Ранее выпуск тысячерублевой купюры приостановили из-за общественного резонанса — россияне обратили внимание на отсутствие креста на изображении дворцовой церкви в Казанском кремле. Примечательно, что ЦБ также вернул в оборот обновленные бумажные купюры номиналом 5 и 10 руб. Их поверхность покрыли специальным лаком для увеличения срока службы, что сделало выпуск банкнот экономически выгоднее чеканки монет.
Ранее в ЦБ назвали признаки подлинности купюры номиналом 5 тыс. руб.