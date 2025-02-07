Банк России разъяснил бабушкам, что такое цифровой рубль и как им пользоваться

Цифровые рубли, которые будут получать пенсионеры, можно будет использовать не только для покупок в магазинах, но и для подарков своим внукам без дополнительных комиссий. Это пояснил Центральный банк, отвечая на вопрос о том, как объяснить бабушке, что такое цифровой рубль.

«У тебя в кошельке есть купюры и монеты. Это наличные. Еще у тебя лежат деньги в банке на вкладе, и пенсия приходит на карту. Это безналичные. Цифровой рубль в этом случае будет «работать» как наличные (без комиссий), но в цифровом виде (как безналичные)», — говорится в разъяснении ЦБ.

Регулятор разместил ответ в своем телеграм-канале в разделе часто задаваемых вопросов. В Центральном банке отметили, что перевод денег на карту внука может сопровождаться расходами, так как некоторые банки берут комиссии за такие транзакции. В случае с цифровыми рублями подобных затрат не будет, так как банк установил нулевую комиссию на такие операции без ограничений по сумме.

Кроме того, Банк России подчеркнул, что использование цифровых рублей — это добровольный выбор. Если бабушка предпочитает получать пенсию привычным образом, ей не нужно подавать никакие заявления. Просто не нужно открывать цифровой кошелек, а уже открытый можно закрыть в любое время.

Ранее сообщалось, что обновленная купюра номиналом 1 тыс. руб. войдет в оборот к концу 2025 года.