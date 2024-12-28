Банк России сделал прогноз по инфляции на следующий год

В начале 2025 года уровень годовой инфляции продолжит повышаться и, вероятно, достигнет максимума весной, как сообщили в резюме по итогам обсуждения ключевой ставки Центрального банка.

Регулятор предполагает, что в ближайшие месяцы темпы роста цен будут замедляться, так как начнут проявляться последствия значительного ужесточения условий денежно-кредитной политики.

Заседание совета директоров ЦБ, посвященное данной теме, состоялось 20 декабря. В результате было решено оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя в рынке прогнозировалось ее увеличение до 23%.

Банк России также изменил свои сигналы относительно будущих действий: он будет анализировать необходимость повышения ставки на следующем заседании.

Ранее Центральный банк РФ заявлял, что дефицит рабочей силы не позволяет снизить ключевую ставку.