Банк России ужесточает контроль за операциями с наличными в банкоматах

С 2027 года российские кредитные организации будут обязаны предоставлять регулятору новую форму отчетности, касающуюся мошеннических операций по выдаче наличных денежных средств через банкоматы. Соответствующий проект указания опубликован 14 января на официальном сайте Банка России.

Документ предусматривает введение специального отчета под названием «Сведения об операциях по выдаче наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов».

Новая форма отчетности предназначена для оценки количества и объема операций по снятию наличных, которые были проведены без согласия клиентов-физических лиц или с их формальным согласием, полученным под влиянием обмана, давления или злоупотребления доверием.

В Центробанке пояснили, что речь идет о случаях, когда деньги выдаются гражданам в результате мошеннических действий, включая схемы социальной инженерии. Полученные данные позволят регулятору более точно анализировать масштабы подобных преступлений и разрабатывать дополнительные меры защиты клиентов.

Согласно проекту указания, новая система отчетности должна начать действовать с 1 января 2027 года.

