Смерть блогерши во время коррекции ягодиц обрушила рынок филлеров в России

Российский рынок инъекционной косметологии переживает кризис после трагического случая. По информации телеграм-канала «База», частные клиники, специализирующиеся на увеличении ягодиц с помощью филлеров, сообщили о резком, до 40%, падении спроса с начала года.

Как отмечает источник, такое падение зафиксировали уже десять клиник из Москвы, Казани, Иркутска и Владивостока.

Если раньше в среднем было по 4-6 консультаций в день, то сейчас поступает всего 1-2 запроса в неделю. Даже те, кто приходит на прием, после беседы с врачом берут паузу на раздумья и часто пропадают.

Клиники связывают этот крах рынка с гибелью 38-летней блогерши Юлии Бурцевой, которая недавно умерла от анафилактического шока во время процедуры коррекции.

Известно, что операцию проводила 26-летняя девушка без медицинского образования и лицензии. Против нее возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном осуществлении медицинской деятельности.

Чтобы выжить, косметологи начали активно продвигать альтернативы — препараты на основе молочной кислоты, липофилинг (пересадку собственного жира) и импланты. Четыре столичные клиники и вовсе убрали из прайса процедуры с филлерами.

Однако теперь женщины боятся любых вмешательств в зону ягодиц, заваливая врачей вопросами о рисках, осложнениях и летальных исходах. При этом раньше их почти не интересовало это.

Ранее сообщалось, что на Кавказе взвинтили цены на интимную пластику из-за ажиотажного спроса.