Большинство экспертов, опрошенных РИА Новости, полагают, что в пятницу Банк России уменьшит ключевую ставку на один процентный пункт, установив ее на уровне 16% годовых.

Некоторые специалисты предполагают, что Центральный банк может взять паузу и оставить ключевую ставку на уровне 17% годовых.

В пользу уменьшения ключевой ставки говорят значительное замедление экономического роста и снижение устойчивых факторов инфляции. Одним из аргументов против этого шага является прогноз повышения инфляции в первой половине 2026 года.

Ранее экономист Николай Кульбака предположил, регулятор почти наверняка оставит ставку на отметке 17% из-за сохраняющегося высокого инфляционного давления. По его словам, основной причиной такой осторожности является устойчиво высокий уровень инфляции, получившей дополнительный импульс в связи с сезонным осенним ростом цен.