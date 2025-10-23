Экономист раскрыл, понизит ли Банк России ключевую ставку на ближайшем заседании

В пятницу, 24 октября, Банк России объявит свое решение по ключевой ставке, и в экспертном сообществе преобладает мнение о сохранении ее текущего уровня. Как пояснил экономист Николай Кульбака в беседе с «Вечерней Москвой», регулятор почти наверняка оставит ставку на отметке 17% из-за сохраняющегося высокого инфляционного давления.

По его словам, основной причиной такой осторожности является устойчиво высокий уровень инфляции, получившей дополнительный импульс в связи с сезонным осенним ростом цен. Экономика при этом демонстрирует признаки нарастающего кризиса в различных отраслях, что создает сложную дилемму для финансовых властей. С одной стороны, бизнес и население нуждаются в более доступных кредитах, но с другой — высокие инфляционные ожидания не оставляют Центробанку пространства для маневра.

Эксперт добавил, что вероятным последствием такого положения дел станет выжидательная политика регулятора. Хотя полностью исключить символическое снижение ставки на 0,5 процентного пункта нельзя, основным сценарием остается ее фиксация на текущем уровне. Любые послабления в этих условиях были бы восприняты как неоправданный риск, способный подорвать доверие к антиинфляционной политике.

По его мнению, итогом предстоящего заседания, скорее всего, станет демонстрация приверженности ЦБ своей основной миссии — обузданию инфляции. Это решение отодвигает перспективу удешевления кредитов на неопределенный срок, зато подтверждает намерение регулятора любой ценой обеспечить финансовую стабильность в стране, даже ценой замедления экономической активности.

