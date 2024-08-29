Банк России заявил о вероятности наступления международного экономического кризиса

В мире может наступить новый экономический кризис, и есть вероятность того, что его пик придется на середину 2025 года. Так считает Центробанк РФ, данное утверждение содержится в составленном этой организацией проекте. О содержании проекта сообщило РИА Новости.

Данный проект назван «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики». В нем отмечено, что за два предыдущих года резко изменилась денежная политика развитых государств. Они подняли ставки своих банков с околонулевых значений до значительной цифры. За счет этого постепенно накапливается дисбаланс. Он со временем может привести к кризису, подобному тому, который произошел в 2008 году.

«В рамках сценария кризисные явления начинают проявляться в первом квартале 2025 года, достигая своего пика во втором-третьем кварталах 2025 года», — указано в проекте.

Сразу после наступления такого исхода все центральные банки самых крупных государств будут вынуждены отреагировать резким понижением своих ставок.

Ранее сообщалось, что Центробанк выступил с инициативой о погашении ипотечных долгов у тех заемщиков, которые пострадали от атак ВСУ в приграничных регионах РФ. Он опубликовал свои рекомендации для кредиторов на своем официальном сайте.