«Банки лишатся права верить на слово»: новый законопроект запретит выдавать кредиты по неофициальной справке

В России предложили ужесточить правила выдачи кредитов физическим лицам. Об этом стало известно из публикации «Парламентской газеты».

В Государственную думу РФ внесен законопроект, который вводит более строгие требования для банков и микрофинансовых организаций.

Инициаторами законопроекта выступили вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев и председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Разработка документа велась в исполнение поручения президента РФ.

Основное нововведение — запрет для кредитных организаций основывать свое решение на неподтвержденных документах. Банки и микрофинансовые организации (МФО) больше не смогут принимать во внимание личные письменные заявления заемщиков об их доходах или любые другие справки, не имеющие официального статуса.

Вместо этого кредиторам будет предоставлен обязательный доступ к актуальным данным из государственных информационных систем. Они должны будут проверять платежеспособность клиентов, используя сведения из официальных источников, в том числе из цифровых профилей, которые создаются для граждан.

Ожидается, что такие меры значительно повысят точность оценки реальной платежеспособности заемщиков. Это, в свою очередь, позволит снизить риски для финансовых организаций, связанные с выдачей кредитов ненадежным клиентам, которые могут не справиться с выплатами.

