«Отказы вырастут до 40%»: новые правила оценки дохода ударят по самозанятым — как теперь взять кредит на автомобиль?

С 1 января 2026 года вступают в силу новые правила выдачи автокредитов, которые могут серьезно повлиять на рынок продаж автомобилей. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил эксперт Артем Москалев.

Согласно изменениям, банки теперь обязаны оценивать платежеспособность заемщиков исключительно на основе официальных данных, поступающих из Федеральной налоговой службы (НФС) и Социального фонда России (СФР). Использование альтернативных методов оценки, включая собственные скоринговые модели банков, больше не допускается.

Основное последствие нововведений коснется граждан с так называемыми серыми доходами, а также самозанятых, чьи реальные заработки могут не полностью отражаться в официальных отчетах. Эксперт прогнозирует, что в первом квартале 2026 года доля отказов в автокредитовании может резко вырасти, достигнув 35-40%.

Причиной таких мер со стороны регулятора, считает Москалев, является желание охладить перегретый рынок потребительского кредитования на фоне сохраняющейся высокой ключевой ставки и инфляции. Приведение автокредитов к единым стандартам поможет снизить финансовые риски для банковской системы.

В долгосрочной перспективе рынок, отмечает эксперт, адаптируется к новым условиям. Однако ближайшие месяцы будут сопряжены со значительными трудностями.

Восстановление спроса может быть связано с будущим снижением ключевой ставки. На переходном этапе возможны задержки с одобрением заявок, так как банкам придется запрашивать недостающие данные, если их нет в цифровом профиле заемщика. Общий объем выдачи автокредитов в начале года может сократиться на 20-40%.

Для граждан это означает увеличение пакета документов и сроков рассмотрения заявки. Банки, в свою очередь, столкнутся с повышенной нагрузкой на персонал и рискуют потерять часть клиентов.

С макроэкономической точки зрения, последствием станет снижение уровня закредитованности населения и стимулирование к выводу доходов из тени. Параллельно с этим на рынке могут появиться новые финансовые продукты, например, залоговые кредиты от микрофинансовых организаций, которые частично заполнят образовавшийся вакуум.

