Единый QR-код для оплаты: как изменится процесс покупок с осени

С осени 2025 года процесс бесконтактной оплаты в России может стать значительно проще и универсальнее. Как заявил заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш, в магазинах, кафе и на других торговых точках появится единый QR-код для оплаты. Это нововведение, закрепленное федеральным законом, призвано заменить множество разных кодов от отдельных банков и платежных сервисов одним стандартным изображением. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, суть изменений — в создании общей, равноудаленной инфраструктуры для всех участников рынка. Главное преимущество для покупателей — свобода выбора. Увидев единый QR-код, человек сможет самостоятельно решить, через какое именно банковское приложение или платежный сервис совершить платеж. Это устранит ситуацию, когда в заведении принимают оплату только через один конкретный банк или сервис, что ограничивало потребителя и создавало неудобства.

Парламентарий отметил, что развитие альтернативных способов оплаты наравне с картами позволит выровнять затраты для торговых предприятий, особенно для малого и среднего бизнеса. Раньше комиссии и условия интеграции с разными платежными системами могли быть неравными. Теперь, с единой и прозрачной инфраструктурой, конкуренция сместится в сторону качества сервисов, а не эксклюзивных договоренностей.

По его мнению, переход на единый QR-код с 1 сентября — это стратегический шаг к упрощению и модернизации всего процесса безналичных расчетов. Итогом станет не только более удобный и быстрый опыт для каждого покупателя, но и поддержка здоровой конкурентной среды в финансовой сфере, где главным критерием для пользователя станет качество приложения, а не его принудительное навязывание. Это важный элемент в создании современной, гибкой и ориентированной на человека цифровой экосистемы.

Ранее сообщалось, что власти придумали, как в одном квадрате уместить все варианты оплаты.