Банки начали тихую войну за сбережения: раскрыта причина внезапного роста ставок по депозитам

Финансовый аналитик Сергей Жителев прокомментировал ситуацию с повышением ставок по вкладам в российских банках. Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ, несколько крупных финансовых организаций улучшили условия по депозитам, пишет « РГ ».

Крупные банки повысили приветственные ставки до 17-18% годовых. Некоторые предлагают вклады с максимальной ставкой 16%, а некоторые запустили специальный праздничный вклад с доходностью до 16%.

По словам эксперта, рост ставок связан с усилением конкуренции за средства частных вкладчиков в преддверии новогодних праздников. Банки стремятся улучшить годовые финансовые показатели и привлекают клиентов выгодными условиями.

Аналитики рекомендуют использовать стратегию «лестницы вкладов», распределяя средства между краткосрочными и долгосрочными депозитами. Особое внимание советуют уделять изучению условий маркетинговых акций, которые могут содержать скрытые ограничения.

