На Сахалине вынесен приговор руководителю фонда защиты животных за многомиллионное мошенничество

Окружной суд Сахалинской области признал виновными в хищении бюджетных средств руководителя благотворительного фонда «Помощь животным. Сахалин» Ксению Завадскую и двух ее сообщниц. Как установило следствие, злоумышленницы похитили свыше 4 млн руб., предназначенных для отлова безнадзорных животных, передает портал «АСТВ».

По данным регионального Следственного комитета, Завадская организовала преступную схему, в которую также вовлекла свою 37-летнюю знакомую и ее 67-летнюю мать. Группа действовала с декабря 2021 по апрель 2023 года.

Подсудимые систематически завышали в отчетах количество отловленных собак, вносили фиктивные данные в журналы и на основании этих документов составляли акты для получения максимальной оплаты по госконтрактам.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). В ходе суда обвиняемым удалось полностью возместить нанесенный государству ущерб.

Учитывая это смягчающее обстоятельство, суд назначил наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Руководитель фонда Ксения Завадская получила 3 года условно с испытательным сроком 1 год 2 месяца и штраф в 200 тыс. руб. Ее сообщницы приговорены к 2,5 годам условно с испытательным сроком 1 год и штрафу по 150 тыс. руб. каждая. Приговор вступил в законную силу.

