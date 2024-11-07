Банки обяжут давать клиентам три дня на раздумье при взятии кредита

Российские банки могут обязать давать заемщикам три дня на раздумье при взятии кредита. С данной инициативой выступили депутаты Госдумы, члены фракции «Новые люди».

Цель данной инициативы – защитить россиян, которые могут оформлять кредиты и займы под влиянием мошенников.

Предполагается, что перед выдачей кредита банки будут проверять заявку на наличие признаков мошеннических действий. Если у сотрудников кредитного учреждения возникнут подозрения, что кредит оформляется под воздействием аферистов, то он предупредит об этом клиента.

Кроме того, нововведение позволит людям избежать импульсивных решений, которые могут привести к финансовым трудностям.

Предполагается, что в результате реализации инициативы снизятся темпы роста кредитования, что позволит снизить инфляционное давление на экономику, заключил Демин.

Ранее сообщалось о том, что лже-сотрудники ФСБ заставили жителя Ямала взять кредиты и заложить машину.

Предполагается, что перед выдачей кредита банки будут проверять заявку на наличие признаков мошеннических действий. Если у сотрудников кредитного учреждения возникнут подозрения, что кредит оформляется под воздействием мошенников, то он предупредит об этом клиента.

Кроме того, нововведение позволит людям избежать импульсивных решений, которые могут привести к финансовым трудностям.

В результате снизятся темпы роста кредитования, что позволит снизить инфляционное давление на экономику, заключил Демин.

Ранее сообщалось о том, что лже-сотрудники ФСБ заставили жителя Ямала взять кредиты и заложить машину.