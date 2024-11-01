Лже-сотрудники ФСБ заставили жителя Ямала взять кредиты и заложить машину

Неизвестные под видом сотрудников спецслужб убедили жителя Нового Уренгоя отдать миллионы рублей, взять для этого кредиты и заложить личный автомобиль. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру ЯНАО.

Северянин получил тревожный звонок в начале октября. Звонивший представился «руководителем службы безопасности» и заявил, что банковские счета собеседника под угрозой. «Сотрудник ФСБ» убедил жителя Нового Уренгоя, что мошенники пытаются оформить кредиты для финансирования террористических бандформирований. Для защиты ему рекомендовали оперативно перевести средства на «безопасный счет».

Житель газовой столицы ЯНАО испугался ответственности за «финансирование терорризма», поверив в легенду. Он взял кредиты, снял личные сбережения, продал машину, а затем все перевел на указанные неизвестными реквизиты. В общей сложности он подарил аферистам 7,5 млн рублей.

Однако вскоре мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Он обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В очередной раз правоохранители напомнили, что сотрудники ФСБ не звонят гражданам, а безопасных счетов вовсе не существует.

Ранее сообщалось, что мошенники стали обкрадывать россиян, пугая ответственностью за финансирование ВСУ.