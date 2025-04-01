Банки обратились в РКН с просьбой принять меры против мошенничества с кешбэком

В последние месяцы в России увеличилось количество случаев мошенничества, связанных с кешбэком, пишет РБК со ссылкой на данные Ассоциации банков России (АБР). Из-за этого многие банки обратились в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзору) с просьбой о принятии мер.

По информации источника, проблема заключается в активном распространении инструкций по накрутке кешбэка, из-за чего клиента мигрируют из одного банка в другой с целью получения необоснованного возврата по уже возвращенным товарам.

В банковских кругах отмечают, что мошенники могут легко «перемещаться» между финансовыми учреждениями, что затрудняет их идентификацию. В связи с этим банки предложили РКН создать межбанковскую базу данных о фродерах, а также призвали ведомство блокировать статьи, инструкции и другие материалы, способствующие мошенническим схемам с кешбэком.

«По дропперам (клиенты, через чьи карты происходит незаконное обналичивание или вывод денег. — РБК) самостоятельное выявление [схемы банком] может закончиться внесением в базу данных МВД», — говорится в материале АБР.

Банкиры настаивают, что блокировка материалов имеет смысл только в тех случаях, когда действия явно пропагандируют мошенничество. Это согласуется с положениями ч. 1 ст. 15.3 федерального закона «Об информации». При этом отмечается, что публикации, вызвавшие беспокойство, имеют информационный характер и не содержат призывов к совершению запретных действий.

Ранее сообщалось, что кабмин отклонил предложения по отстранению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.