Банки России начали использовать мессенджер MAX для коммуникации с клиентами

Российские банки начали переходить на национальный мессенджер MAX для коммуникации с клиентами. Об этом сообщает РИА «Новости» по итогам опроса кредитных организаций.

С июня текущего года сотрудники государственных органов, банковских организаций и операторов связи не могут общаться с гражданами, используя иностранные мессенджеры. Сейчас организации изучают возможности отечественного приложения.

«Мы рассматриваем российский мессенджер как один из способов комплексного обеспечения клиентов эффективными финансовыми сервисами», — отметил зампред правления банка «Дом.РФ» Николай Козак.

В Ренессанс банке рассказали, что видят в MAX потенциал для оперативного информирования клиентов. В Абсолют банке отметили, что планируют использовать мессенджер для маркетинговых рассылок. В ВТБ сообщили, что банк первым начал использовать MAX для общения с клиентами.

«Пока там относительно небольшая аудитория, но мы видим в нем перспективу как в безопасной платформе для диалога с пользователями», — отметили в пресс-службе организации.

В ПСБ рассказали, что клиенты банка могут пользоваться различными каналами для связи, в том числе через почту, чат-боты, телефонные звонки, мессенджеры. В Альфа-банке отметили, что для общения с клиентами в первую очередь используется мобильное приложение. В Почта банке — соцсети, форма обратной связи на сайте, электронная почта и приложение.

Ранее сообщалось, что мессенджер MAX для информирования граждан о жизни региона начал использовать губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.