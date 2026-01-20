Банки снижают проценты: ставки по вкладам в крупнейших банках опустились ниже 15%

Доходность банковских вкладов в России продолжает снижаться: средняя ставка по трехмесячным депозитам в крупнейших банках опустилась ниже 15% годовых и достигла минимального уровня за последние полтора года, пишет агентство «Прайм» .

Средняя процентная ставка по вкладам сроком на три месяца в 20 крупнейших банках России снизилась до 14,86%. Об этом сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги» на основе собственного индекса депозитных ставок.

Как уточняется, это самое низкое значение с июля 2024 года. Ранее именно трехмесячные вклады оставались единственным сегментом, где средняя доходность превышала 15% годовых. Теперь и здесь ставка опустилась ниже этого уровня.

С начала 2026 года доходность вкладов сократилась в среднем на 0,08–0,28 процентного пункта. Если сравнивать с серединой декабря 2025 года, когда Банк России снизил ключевую ставку до 16%, падение составило от 0,24 до 0,65 процентного пункта в зависимости от банка.

По данным «Финуслуг», максимальная ставка по вкладам среди топ-20 банков сейчас достигает 18% годовых, тогда как минимальная опустилась до 6,8%.

Снижение затронуло и более длинные депозиты. Средняя ставка по вкладам на шесть месяцев составила 14,17%, по годовым — 13,08%. Вклады сроком на полтора года предлагают в среднем 11,43%, на два года — 11,16%, а на три года — около 10,63% годовых.

Эксперты связывают эту динамику с политикой Банка России: в декабре регулятор в пятый раз подряд снизил ключевую ставку, уменьшив ее еще на 0,5 процентного пункта — до 16% годовых. Это напрямую влияет на условия, которые банки предлагают вкладчикам.

