На протяжении текущего года состояние богатейших бизнесменов из России выросло почти на $8 млрд. Такие данные появились у РИА Новости, журналисты сослались на данные из рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Больше всех в своей стоимости прибавило состояние Алексея Мордашова, основного бенефициара компании «Северсталь». Его личные активы прибавили в цене более чем четыре миллиарда, и в итоге выросли до 25,3 млрд.

Самым богатым россиянином стал Вагит Алекперов, он на протяжении 2024 года «подорожал» на $2,81 млн, до 27,5 млрд. Мордашов попал на второе место по РФ. На третьем Михаил Прохоров, его активы увеличились в цене на 2,99 млрд, и стали оцениваться в 18,7 млрд.

Всего в рейтинг BBI входят 500 богатейших людей мира. В него включены 13 граждан России. За последний год их состояние возросло на 7,915 млрд, оно стало составлять $167,96 млрд.

Ранее за рубежом заявили, что страны G7 хотят выдать Украине кредит в 50 млрд за счет замороженных на Западе средств РФ. Россия пообещала обязательно ответить на такой шаг, который она считает откровенным грабежом.